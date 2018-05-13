توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط، يستقر تدريجيا بدءا من بعد ظهر الإثنين.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار درجات الحرارة (دون معدلاتها الموسمية)، وضباب على المرتفعات، كما تتساقط الأمطار بشكلٍ متفرق، تكون غزيرة بين الحين والآخر ومترافقة ببرق ورعد.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات وأمطار متفرقة تنحسر بعد الظهر في معظم مناطق البلاد، بينما تستمر في المناطق الداخلية خاصة الشمالية الشرقية منها.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 25 درجة، فوق والجبال من 11 الى 17 درجة، في الداخل من 12 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 22 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام