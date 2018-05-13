أعلنت حركة “طالبان” أن عناصرها اسقطوا مروحية للقوات الأفغانية في مديرية نهر السراج بولاية هلمند في وقت متأخر من الليلة الماضية. ونقل موقع “خامه برس” للأنباء عن بيان لحركة طالبان، “المروحية قد احترقت بالكامل وما تزال المعارك مستمرة”. هذا ونقلت عن طالبان وكالات أنباء محلية، ولفتت الى أن جميع ركاب المروحية قد لقوا مصرعهم. يذكر أن أفغانستان، تشهد منذ مطلع شهر مايو الجاري ارتفاعاً ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية واُخرى من حلف شمال الأطلسي الناتو، في إطار مهمة “الدعم الحازم” ومسلحي حركة طالبان الأذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم الخندق.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية