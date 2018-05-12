تستعد كوريا الشمالية لتفكيك موقعها للتجارب النووية في نهاية ايار/مايو الحالي. حسب ما اعلنت السبت وكالتها الرسمية للانباء.

في بادرة جديدة قبل قمة رئيسها كيم يونغ اون ونظيره الاميركي دونالد ترامب في 12 حزيران/يونيو بسنغافورة.

ونقلت الوكالة عن بيان للخارجية الكورية الشمالية انه “من المقرر تنظيم فعالية تفكيك موقع التجارب النووية بين 23 و25 ايار/مايو. بحسب الظروف المناخية” وبحضور صحافيين اجانب ستتم دعوتهم.

واوضح البيان ان انفاق التجارب في بونغي-ري. وهي منشأة سرية قرب الحدود مع الصين. سيتم تدميرها بالمتفجرات ما سيسد مداخلها.

كما سيتم اخلاء مواقع المراقبة ومراكز البحث اضافة الى عناصر الامن والباحثين.

واضاف البيان انه سيسمح لصحافيين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة بدخول الموقع لتغطية الحدث وذلك حرصا على “اظهار عملية تفكيك موقع التجارب النووية الكوري الشمالي بشكل شفاف”.

واوضحت الوزارة ان عدد الصحافيين الذين سيسمح لهم بالتغطية في المكان سيكون محدودا بسبب نقص الاماكن في موقع التجارب “الواقع في منطقة جبلية غير مأهولة”.

وياتي هذا الاعلان غداة اعلان واشنطن عن استعدادها لتقديم مساعدة اقتصادية و”ضمانات” لكوريا الشمالية اذا تعهدت ب “نزع سريع وكامل للسلاح النووي” في قمة 12 حزيران/يونيو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية