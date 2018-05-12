أعلنت “حركة التوحيد الإسلامي”، في بيان ان أمينها العام الشيخ بلال سعيد شعبان، وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد، مهنئا بفوز ائتلاف المعارضة الذي يقوده في المعركة الانتخابية.

واعتبر شعبان في رسالته ان تسلم مهاتير محمد منصب رئيس الوزراء “سيعيد ماليزيا إلى سابق عهدها سياسيا واقتصاديا، لينعم شعبها بكل أطيافه بخيرات بلاده بعيدا عن التمييز العرقي”.

وقال “نعول اليوم على رئيس الوزراء المنتخب للنهوض بماليزيا من جديد، وإخراجها من كبوتها الاقتصادية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، لتعود ماليزيا مزدهرة وتشكل رافعة اقتصادية وسياسية في البلاد المحيطة بها ولمختلف دولنا العربية والاسلامية”.

وأضاف “إننا لنتطلع إلى الدور الريادي الذي سيقوم به مهاتير محمد نصرة لقضايا المستضعفين على امتداد العالم، ولقضية الشعب الفلسطيني المظلوم حيث تحاول بعض الأنظمة العربية إنهاء قضيته عبر ما يسمى بصفقة القرن التي تشرع الاحتلال الصهيوني للقدس وفلسطين، وتوقع على التشريد الأبدي للشعب الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام