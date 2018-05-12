أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) السبت أن مقاتلتين أميركيتين اعترضتا قاذفتي قنابل روسيتين في الأجواء الدولية قبالة سواحل ألاسكا الغربية.

وقال الرائد في الجيش الكندي آندرو هينسي وهو ناطق باسم “نوراد” إنه “تم تحديد واعتراض” قاذفتي قنابل بعيدتي المدى من طراز “تو-95” من قبل مقاتلتي “إف-22 رابتور” منتشرتين في الاسكا وتابعتين لـ”نوراد” فيما كانت الطائرتان الروسيتان تحلقان في منطقة المجال الجوي المحيط بالولايات المتحدة وكندا شمال جزر ألوتيان.

لكن هينسي أكد في بيان لوكالة فرانس برس أن القاذفتين الروسيتين “لم تدخلا إطلاقا الأجواء السيادية لأميركا الشمالية”.

وأضاف أن المقاتلاتين الأميركيتين راقبتا القاذفتين الروسيتين إلى حين مغادرتهما المنطقة متوجهتين غربا.

وفي نيسان/ابريل العام الماضي أفادت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) و”نوراد” أنه تم رصد قاذفات من طراز “تو-95” في المجال الجوي الدولي في ثلاث مناسبات، مرتين منها قرب جزر ألوتيان ومرة قرب أراضي ألاسكا وكندا.

وكانت تلك المرة الأولى يتم رصد قاذفات قنابل روسية بعيدة المدى في محيط الاسكا في نحو عامين ونصف عام، وفق ما أفاد الناطق باسم البنتاغون آنذاك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية