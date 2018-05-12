أفاد تيار “المردة”، في بيان، أنه “في اطار التحضير لتشكيل تكتل نيابي”، استقبل رئيس التيار سليمان فرنجية في دارته في بنشعي اليوم، النائب المنتخب فريد هيكل الخازن، في حضور النائب المنتخب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف سعادة، وجرى عرض لآخر المستجدات.

وبعد اللقاء، أكد الخازن دعمه “مسيرة الوزير فرنجية الوطنية”، مشددا على التعاون الدائم معه، وقال: “نعتبر ان هذا البيت الوطني سيتعزز دوره بالتأكيد في المستقبل، وبعد نتائج الانتخابات سيتعزز دائما بالتعاون وبالاستمرار والوفاء، ونحن مقتنعون قناعة كاملة به”.

أضاف: “نريد أيضا ان نبارك بالفوز في الانتخابات لطوني بك ولنواب المردة وللحلفاء الذين فعلا أثبتوا عن حضور شعبي وسياسي، وأثبتوا حضورهم في وجه هذه التيارات الكبيرة، وفي ظل الموجة التي كانت موجودة لدى بعض الأحزاب والتيارات الطائفية وغير الطائفية، ونجد أنفسنا اليوم من كل الطوائف وكل المذاهب نجحنا ووصلنا الى المجلس النيابي”.

وتابع “فرنجية اطلعنا على المشاروات التي يقوم بها لتشكيل التكتل النيابي الذي سيبصر النور قريبا بمعيته، هذا التجمع ربما هو من التجمعات القليلة جدا في البلد التي تتسم باللاطائفية، وستتشكل مجموعة وازنة لها حضورها الوطني الفاعل الذي سيعمل على وحدة لبنان، وعلى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية لما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية”.

كما أعلن التيار ان فرنجية استقبل في الاطار نفسه النائب المنتخب جهاد الصمد “حيث كان بحث في التطورات الراهنة إضافة إلى موضوع تشكيل تكتل نيابي واسع”.

المصدر: الوكالة الوطنية