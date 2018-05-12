اختتم وزير الخارجية والمغتربين النائب المنتخب جبران باسيل مؤتمر الطاقة الاغترابية، بافتتاح بيوت الاغتراب: اللبناني- المكسيكي، اللبناني- الأفريقي، اللبناني- الأسترالي ومتحف المغترب في بيت المغترب في حي القلعة القديمة في مدينة البترون، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، النائبين نعمة الله أبي نصر وفريد الخازن، سفراء وهيئات دبلوماسية، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وحشد من المنتشرين.

وقال باسيل” مهما فعلنا نبقى مقصرين اتجاه لبنان المنتشر، وعلينا أن نفعل أكثر من ذلك، وها هو صوتكم اليوم يجد له صدى، وهو قد وصل إلى حيث يجب، وعليكم أن تعرفوا أنكم رسل لبنان في الخارج، وناقلو الرسالة التي تحملونها من هنا. أخبروا أهلنا في الخارج أننا نريد لهذا الصوت أن يرتفع أكثر ويتضاعف أكثر، وعليكم أن تصمدوا في الحفاظ على حقوقكم”، مضيفا: “بقدر ما يعلو صوتكم بقدر ما نستطيع أن نحقق المزيد في مجلس النواب، بما يختص بكم كمنتشرين، وإلى حين تخصيص المقاعد الستة للمنتشرين في مجلس النواب، بإمكانكم أن تعتبروا أن جبران باسيل هو صوتكم في مجلس النواب وهو سيحمل قضاياكم. وإذا خرجت من وزارة الخارجية، كونوا على ثقة أن صوتي في مجلس النواب في موضوع المنتشرين، سيكون أعلى بدرجات مما كان في وزارة الخارجية”.

وختم “قضيتكم سلكت طريقها إلى الأمام، وثمارها نضجت، وقد بدأتم بتذوق طعمها اللذيذ، ولا عودة إلى الوراء، ولن نسمح لأي كان بأن يمد يده على الانتشار اللبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية