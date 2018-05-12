رد الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان اليوم، على المؤتمر الصحافي لرئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب الأمير طلال أرسلان، وقال: “يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي أنه لن ينجر إلى سجالات ومهاترات لا طائل منها ولن يدخل في نقاشات عقيمة الهدف الوحيد منها تحوير الأنظار عن الواقعة الأساسية التي حدثت في الشويفات وأدت إلى استشهاد علاء أبي فرج”.

أضاف: “يؤكد الحزب التقدمي الاشتراكي موقفه الثابت بضرورة أن تتحمل الأجهزة الرسمية مسؤولياتها لكي تأخذ العدالة مجراها وأن يتم ملاحقة وتوقيف جميع المتورطين أيا كانوا في هذا الحادث الأليم لينالوا عقابهم وفق القوانين والأصول والإجراءات المتبعة. إن تغاضي أرسلان عن ذكر واقعة حمايته واخفائه للمرتكب الأساسي لهذه الجريمة بحد ذاتها تنسف مضمون كل مؤتمره الصحافي. رحم الله الأمير مجيد أرسلان”.

وختم: “أخيرا، نعتذر من رجل الدولة الأول في لبنان، سعد الحريري، ونوضح له أننا لا نرمي مشاكلنا عليه بل نلفت نظره إلى أن ثمة مشكلة وقعت في منطقة لبنانية إسمها الشويفات تستوجب منه كمسؤول المتابعة لتطبيق القانون والعدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية