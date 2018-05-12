طيران العدوان يعاود استهداف منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه في الحديدة بـ3 غارات (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2018 - 18:20
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الإمام السيد علي الخامنئي: أي عمل يؤدي إلى توفير الأرضية لانسجام المسلمين من شأنه أن يدعم وحدة وتلاحم الأمة الإسلامية
السيد الخامنئي: الصحوة ظهرت في العالم الإسلامي رغم محاولات الغربيين لإنكارها وهي تشكل الأرضية للمزيد من التوجه للإسلام
الرئيس الإيراني يستقبل وزير خارجية تركمانستان: عازمون على تطوير علاقتنا مع جميع دول الجوار ومنها تركمانستان كدولة شقيقة
الشيخ روحاني يؤكد على إجراء مباحثات مع الصين وروسيا وأوروبا حول متطلبات استمرار الإتفاق النووي والضمانات التنفيذية
وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام محمود علوي: نقض العهد الذي قام به ترامب أمر لا يحظى بالتأييد على مر تاريخ البشرية
العراق يجري إنتخابات برلمانية هي الأولى بعد إعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي وسط اقبال كثيف على صناديق الإقتراع
نائب الأمين العام لحزب الله: جاهدنا وصبرنا وتبين أن الانتصار في سوريا على إمارات التكفير كان حماية للبنان فصدقت مقولتنا
الشيخ نعيم قاسم: كل التحية لأهلنا الأوفياء الذين أقبلوا على صناديق الاقتراع ليقولوا نعم للجيش والشعب والمقاومة
الشيخ قاسم: ليكن واضحا أن المقاومة اليوم أصبحت ركيزة من دعائم لبنان ولبنان لم يقم إلا على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة
وزير الدفاع اللبناني يعقوب رياض الصراف: الإنتصار الذي تحقق في الإنتخابات النيابية هو انتصار للبنان القوي بكل مؤسساته
النائب طلال ارسلان لجنبلاط: سياستك ستوصلنا الى ما لا تحمد عقباه ومن غير المقبول ان نقطف ثماراً بالسياسة على دم الابرياء
الإشتراكي يرد على ارسلان: لن ندخل في نقاشات الهدف منها تحوير الأنظار عن الواقعة الأساسية التي حدثت في الشويفات
الإشتراكي: نعتذر من سعد الحريري ونوضح له أننا اردنا لفت نظره إلى أن ثمة مشكلة وقعت في منطقة لبنانية اسمها الشويفات
الجيش السوري يتابع عملياته جنوب دمشق ويسيطر على دوار حي الجزيرة شمال غرب الحجر الاسود وعلى كتل من الأبنية جنوبه وشرقه
الخارجية الكازاخستانية تعلن أن الجولة القادمة من محادثات أستانة حول الأزمة السورية ستعقد في 14 و 15 أيار / مايو الجاري
مصدر مطلع لـ "سبوتنيك": لم يتم بعد تأكيد مشاركة الممثلين الأمريكيين كمراقبين في الجولة القادمة من محادثات أستانا
إعلام العدو: وضع الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد تحسباً لأي تصعيد تزامناً مع افتتاح السفارة الأميركية بالقدس الاثنين
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو الفلسطينيين إلى الاحتشاد عند المناطق الشرقية لغزة ونقاط التماس الإثنين
جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن إغلاق معبر كرم أبو سالم على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة لأجل غير مسمى
الموساد الإسرائيلي يهدد باغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار: يمكننا أن نحدد رتبتك يوم الاثنين القادم
إسماعيل هنية يزور القاهرة الأحد لبحث مسألة "مسيرات العودة" مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل
الجامعة العربية: اصرار اوغلو على استهداف الجامعة يطرح علامات استفهام حول الموقف التركي من المنظومة الإقليمية العربية
وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرامي يزور طهران على رأس وفد حكومي كبير تلبية لدعوة من المسؤولين العسكريين الإيرانيين
مقتل 16 جندياً افغانياً أثناء تصديهم لهجوم شنه مسلحو طالبان بهدف الاستيلاء على مركز ولاية فراه على الحدود مع إيران
وسائل إعلام ليبية: مقتل وإصابة عدد من الاشخاص في مواجهات في مدينة سبها بين اللواء السادس ومجموعات تنتمي لقبيلة التبو
وكالة أنباء كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية ستبدأ مراسم تفكيك موقع التجارب النووية بونغاري بين 23 و25 أيار / مايو الجاري
انتخابات في مدينة الكويت لاختيار 10 أعضاء لعضوية المجلس البلدي من بين 67 مرشحاً يمثلون 10 دوائر انتخابية
احتجاجات في العاصمة المصرية القاهرة ضد قرار برفع سعر تذكرة المترو 350% وسط انتشار أمني مكثف
وزير الأمن في بوروندي يعلن أن مجموعة مسلحة من جمهورية الكونغو الديموقراطية قتلت 26 شخصاً في شمال غرب البلاد
السيد نصر الله يتحدث في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد الشهيد السيد مصطفى بدر الدين الإثنين الساعة 5 عصرا في مجمع شاهد_ طريق المطار
طيران العدوان يعاود استهداف منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه في الحديدة بـ3 غارات (وسائل اعلام يمنية)
منذ 49 mins
12 May، 2018
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