يبدأ رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا السبت زيارة تستمر يومين لايران سعيا لتطوير العلاقات التجارية وضمان استثمارات من الجمهورية الاسلامية، بحسب ما أفاد مكتبه.

وسيجري سيريسينا محادثات مع الرئيس الايراني حسن روحاني تهدف إلى تعزيز العلاقات في قطاع الطاقة والسعي أيضا لضمان استثمارات إيرانية، بحسب بيان رسمي.

وسيوقع الرئيسان مذكرة تفاهم حول “تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين”.

وتأتي الزيارة فيما يسعى قادة الدول الكبرى لانقاذ اتفاق نووي مهم مع إيران بعد إعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب منه.

وتستورد سريلانكا النفط من السعودية وسلطنة عمان في اعقاب العقوبات الدولية المفروضة على ايران.

وقبل فرض العقوبات كانت إيران مستوردا كبيرا للشاي السريلانكي، اكبر سلعة تصدير في الجزيرة، ومصفاة التكرير الوحيدة في سريلانكا مجهزة للتعامل مع الخام الايراني الخفيف.

وتعهدت ايران مبلغ 450 مليون دولار لمشروع ري في سريلانكا في 2008 لكن الاموال تأخرت بسبب العقوبات.

وقال مكتب سيريسينا إن الرئيس سيحضر ايضا منتدى للاستثمار والتجارة تنظمه غرفة التجارة الايرانية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية