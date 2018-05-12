لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وجرح أخرون، اليوم السبت، خلال التصدي لمحاولة زحف لهم في قطاع جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية كسروا – بعون الله – محاولة زحف للمرتزقة على أحد المواقع قبالة جبل قيس بقطاع جيزان.

وأكد المصدر وقوع خسائر بشرية في صفوف مرتزقة الجيش السعودي أثناء التصدي لمحاولة زحفهم.

وكانت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية قد قصفت، أمس الجمعة، مواقع الجيش السعودي في جاضع نمير وتباب الشيخ وام بي سي المعريضة بقطاع جيزان، كما استهدفت تجمعات للمرتزقة خلف منفذ الطوال وحققت إصابات مباشرة.

المصدر: المسيرة نت