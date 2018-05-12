تدمير جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه في موقع المحروق في جيزان (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2018 - 16:40
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تدمير جرافة عسكرية سعودية بصاروخ موجه في موقع المحروق في جيزان (وسائل اعلام يمنية)
منذ 17 mins
12 May، 2018
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