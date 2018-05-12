قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيوميرث حيدري، إن تعامل ترامب الأحمق مع الاتفاق النووي لن يكون له التّأثير الذي يتمنّاه الصّهاينة، مشيراً إلى أن هذا الخروج سيسرّع من عمليّة إزالة هذا الكيان الغاصب.

وأشار قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيوميرث حيدري في تصريحات صحافية على هامش مراسم إزاحة السّتار عن 3 كتب عسكرية، في مقر قيادة القوات البرية للجيش الإيراني، إلى وعد قائد الثورة الإسلامية بأن الكيان الصّهيوني لن يُعمّر ليعيش 25 سنة مُقبلة، قائلاً: “لقد تم وضعنا تقويماً في القوات البرية للجيش الإيراني مبنيّ على إزالة ومحو هذا الكيان الغاصب والقاتل للأطفال”.

كما تطرّق إلى مسألة خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقال: “تعامل ترامب الأحمق مع الاتفاق النووي لن يكون له التّأثير المطلوب الذي يتمنّاه الصّهاينة؛ بل سيُسرّع من عمليّة إزالة هذا الكيان الغاصب”.

المصدر: وكالة تسنيم