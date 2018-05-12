أوضح مكتب الإعلام المركزي في المؤتمر الشعبي اللبناني، في بيان اليوم، أن “جهات مجهولة تقوم بإعادة توزيع مواقف للمؤتمر، تدس من خلالها بعض المواقف التي لم تصدر عن المؤتمر، وآخرها البيان الذي صدر بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية الأخيرة، وقامت هذه الجهة بإضافة فقرة عن “التصرف الرخيص والوقح التي قامت به دار الفتوى والأوقاف الإسلامية بالدعوة لانتخاب سعد الحريري”، مؤكدا أن “هذه الفقرة مدسوسة في البيان ولا تمت لمواقف المؤتمر من قريب أو بعيد”.

وشدد على أن “المؤتمر معروف بحرصه على دار الفتوى، واذا كانت مواقف سياسية منحازة صدرت عنها في الانتخابات، فان هذا الأمر موضع مشاورات بين الفاعليات الاسلامية من اجل المحافظة على استقلالية الدار وقرارها الحر الذي ينبغي ألا يخضع لابتزاز وضغوط سواء من رئيس الحكومة او سواه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام