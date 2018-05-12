دعت “حركة التوحيد الإسلامي” في بيان اليوم “المجلس النيابي الجديد إلى القيام بمسؤولياته والانكباب على العمل الجاد والمنتج”. واعتبرت أن “على الأحزاب والتيارات والشخصيات المستقلة التي حالفها النجاح في الوصول إلى الندوة البرلمانية، الإيفاء بعهودها الانتخابية في بناء دولة العدالة والمساواة ومعالجة الشأن الاقتصادي الاجتماعي ومكافحة الفساد، وعلى القوى التي لم يحالفها النجاح الاستمرار في تطوير أدائها”. وشددت على أن ” طرابلس مدينة العلم والعلماء تستحق الأفضل”.

ودعت إلى “الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تأخذ في الاعتبار المتغيرات في موازين القوى وحاجة اللبنانيين إلى حكومة متجانسة ومنتجة بعيدا من المماكحات والتعطيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام