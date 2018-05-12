أكد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف “أن الانتصار الذي تحقق في الانتخابات النيابية هو انتصار للبنان القوي بكل مؤسساته”، مشيرا الى “أنه ولاول مرة يمثل التيار الوطني الحر بنائبين في محافظة عكار”. ودعا الى “العمل من أجل تأمين فرص عمل لأبناء عكار ورفع الحرمان عنها”. وقال: “مهما طال الزمن لن ننسى شهداء الجيش لا في عكار ولا في كل لبنان فهم أمانة في أعناقنا وسنحمل رسالة تضحياتهم معنا على الدوام”.

كلام الصراف جاء في زيارة قام بها لاهل شهيد الجيش ولبنان في معركة فجر الجرود عثمان شديد في بلدة الكويخات العكارية. كما زار الصراف النائبين المنتخبين أسعد درغام ومصطفى علي حسين مهنئا بفوزهما في الانتخابات، كما زار ايضا عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر جيمي جبور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام