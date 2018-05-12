قال رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي إن “الانتخابات البرلمانية العراقية هي نقطة مفصلية وهي محطة من المحطات التي من خلالها نبني مستقبل العراق والعملية السياسية.” وأضاف المالكي في تصريح من أحد مراكز الاقتراع في بغداد بعد الادلاء بصوته، “هذه المحطة أرادوا تعطيلها ولكن وقفنا بشدة في البرلمان والمفوضية حتى فرضنا الانتخابات في وقتها.”

وأكمل “أقول للشبعب العراقي مبارك لكم هذه الانتخابات وأقول لهم ان ما زال هناك مكر وخداع يجب الالتفات اليه وهو الخدع والتزييف والتضليل.” وأردف المالكي “على العراقيين اخذ حريتهم في اختيار من يريدون ممثلا عنهم في مؤسسات الدولة، لان الانتخابات في ذاتها هي حرية الاختيار.”

المصدر: وسائل اعلام عراقية