توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد خاصة في الشمال كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة والمتفرقة على الجبال التي تعلو عن 2300 متر. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر ويستمر حتى بعد ظهر يوم الاثنين.

– الطقس المتوقع في لبنان

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط امطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد، كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة على الجبال التي تعلو عن 2300 متر.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد خاصة في الشمال كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة والمتفرقة على الجبال التي تعلو عن 2300 متر.

الاثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة أحيانا. يتحسن الطقس ليلا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 16 الى 24 درجة، فوق الجبال من 10 الى 19 درجة، في الارز من 5 الى 12 درجة، في الداخل من 11 الى 23 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها من 10 الى 35 كم/س، تشتد ليلا لتصل 50 كلم/ساعة.

– الانقشاع: جيد، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 22 °م.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام