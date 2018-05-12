اعتبرت نائب وزير الخارجية الأوكراني يلينا زيركال، أن مشروع “السيل الشمالي -2” لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا سيتيح سيطرة ألمانيا على سوق الغاز الأوروبية بالكامل والتحكم بها.

وأضافت زيركال في حديث تلفزيوني: “لا يبدو موقف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل متشددا تجاه “السيل الشمالي-2″، فهي تدرك مزاياه وسيخضع لسيطرة بلادها وسيتيح لبرلين إملاء سياساتها”.

واعتبرت أنه يجب النظر إلى “السيل الشمالي -2″، كتهديد مباشر لأمن كييف، وقالت: “ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوربي، يعتبر عاملا يضمن عدم الاجتياح الروسي لأراضي أوكرانيا وهذا ما لا يفهمه الأوروبيون جيدا”.

وفي بداية مايو، باشرت ألمانيا بتشييد أول مقطع بري من “السيل الشمالي -2″، حيث تشارك في مشروع الخط المذكور، “غازبروم” الروسية والشركتان الألمانيتان Uniper وWintershall وشركة “شل” البريطانية الهولندية، وشركة Engie الفرنسية وOMV النمساوية.

ويزيد طول أنابيب المشروع على 1200 كلم وتصل طاقته إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على أن ينجز في نهاية العام المقبل.

المصدر: وكالات