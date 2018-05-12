اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، السبت، على عدم وجود طريقة لتغيير واقع العراق سوى الذهاب الى صناديق الاقتراع، داعيا المواطنين الى المشاركة الواسعة بالانتخابات.

وقال المهندس، “نأمل في هذه الانتخابات ان تسفر عن برلمان منسجم يحق الحق ويسمع لتوجيهات المرجعية ويحقق مطالب الشعب خصوصا الطبقات الفقيرة وانجاز مشاريع اساسية لهم”، لافتا الى انه “لا توجد طريقة اخرى متاحة للتغيير سوى هذه الانتخابات”.

واضاف المهندس، ان “مشاركة المواطنين بالانتخابات امر ضروري للتغيير وتثبيت حكومة صالحة تستطيع ان تقوم بعمل يحقق رغبات الشعب”.

المصدر: السومرية نيوز