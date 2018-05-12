افاد مصدر امني في محافظة كركوك، السبت، بان تسعة عناصر من الشرطة الاتحادية والحشد العشائري سقطوا بين شهيد وجريح بهجوم لتنظيم “داعش” جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “مسلحي تنظيم داعش الارهابي هاجموا نقاط تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية والحشد العشائري قرب قرية السعدونية في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك، ما اسفر عن مقتل اربعة من منتسبي الشرطة الاتحادية وعنصرين من الحشد العشائري واصابة اثين اخرين”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “القوات الامنية اخلت الجثث للطب العدلي والمصابين للعلاج”.

المصدر: السومرية نيوز