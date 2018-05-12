أعلنت شركة “فيات كرايسلر” المتخصصة في تصنيع السيارات، وبالأخص سيارات الدفع الرباعي الشهيرة “جيب” عن أكبر عملية استدعاء في تاريخها، وأشارت إلى أنها قررت استدعاء نحو 325 ألف سيارة من طرازات “جيب” بدءا من عام 2004 حتى عام 2007، بحسب شبكة “فوكس” الأمريكية.

وعللت “فيات كرايسلر” عملية الاستدعاء الواسعة، إلى وجود مشكلة وخلل فني يؤدي إلى فقدان السائقين القدرة على السيطرة الكاملة على سياراتهم، وستقوم الشركة بكافة الإصلاحات بصورة مجانية، لكافة سيارات “جيب” المتضررة من هذا الخلل.

ويتركز الخلل الفني في أن الماء يدخل إلى أذرع التحكم السفلية الخلفية لسيارات الدفع الرابعي الشهيرة، ما يؤدي إلى صدء جزء كبير منها سريعا، وتصدعها أو كسرها، وبمجرد ما يدخل الصدأ أو الصدع إلى تلك الأجزاء يفقد قائد السيارة السيطرة على مركبته، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث سير قد يكون بعضها مميتة.

لم تعلن “فيات كرايسلر” إذا ما كان هذا الخلل الفني تسبب في أي حوادث أو خسائر مادية أو بشرية لأي من المستخدمين.

المصدر: سبوتنك