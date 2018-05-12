أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان) سيوقع الأسبوع القادم اتفاقية مؤقتة للتجارة الحرة مع إيران.

وقال أوشاكوف للصحفيين اليوم الجمعة: “الأسبوع القادم في أستانا نخطط (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) لتوقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين، إضافة لاتفاقية مؤقتة لإقامة منطقة للتجارة الحرة مع إيران”.

وأوضح المسؤول الروسي، بحسبما نقلته وكالة “إنترفاكس”، أن توقيع الاتفاقية مقرر في 17 مايو، مشيرا إلى أن التوقيع سيكون على مستوى نواب رؤساء الوزراء.

والاتحاد الأوراسي هو تحالف يهدف لتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين أعضائه، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة وانتهاج سياسة متفق عليها فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد، وهي التجارة، والطاقة، والصناعة، والزراعة، والنقل.

وتتطلع دول عديدة منها إيران ومصر وإسرائيل والصين لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد، ما سيضمن لهذه الدول دخول أسواق الاتحاد بشروط تفضيلية.

ويأتي التوقيع في وقت انسحبت فيه واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في صيف 2015، وأعادت فرض عقوبات كانت قد رفعت في مطلع 2016 عن إيران بموجب الاتفاق.

وأمهلت الولايات المتحدة الشركات الأجنبية فترة انتقالية من 90 إلى 180 يوما “للخروج” من إيران لتسوية عقودها المبرمة، على أن تسري العقوبات بشكل فوري على العقود الجديدة.

المصدر: روسيا اليوم