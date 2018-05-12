صدر عن الأمانة العامة لتيار المستقبل البيان الآتي “بناء على المادة الواحدة والاربعين من النظام الداخلي (الفقرتان 1 و 2)، وبعد الاطلاع على مجريات الحراك الانتخابي في كافة الدوائر، والتقارير الواردة في شأنه، وعلى عمل هيئة شؤون الانتخابات والماكينة الانتخابية اللوجستية والتقارير الواردة في شأنه، يقرر رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري الاتي:

اولا:

أ – حل هيئة شؤون الانتخابات والماكينة الانتخابية اللوجستية بصورة عامة، وتكليفها متابعة تصريف الأعمال، الى أن يحين اتخاذ قرار بديل.

ب – طلب استكمال واعداد تقارير التقييم المفصلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، وفقا لقواعد العمل السياسي والتنظيمي في التيار.

ثانيا:

أ – حل الهيئات التنظيمية القيادية (مكتب ومجلس المنسقية) بصورة عامة، في كل من: منسقية بيروت، منسقية البقاع الغربي وراشيا، منسقية البقاع الأوسط، منسقية الكورة، ومنسقية زغرتا، وتكليفها متابعة الاعمال الى أن يحين الإعلان عن قرارات بديلة.

ب – دعوة كل الهيئات في المنسقيات والقطاعات والمصالح لاستكمال تقاريرها التقييمية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، وفقا لقواعد العمل السياسي والتنظيمي في التيار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام