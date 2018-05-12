أعلن أمن مجلس ديالى عن مقتل اثنين من الانغماسين كانا يحاولان استهداف مركز انتخابي في بعقوبة شمالي شرق بغداد، تزامنا مع انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية اليوم.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني “نجحت مفارز من مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى في قتل اثنين من الانغماسين يرتديان أحزمة ناسفة ويحملان بنادق كلاشنكوف في منطقة جرف الملح شمال بعقوبة .. كانا يحاولان استهداف أحد المراكز الانتخابية”، مضيفا أن “الأوضاع الأمنية في ديالى آمنة ومستقرة”.

وأطلقت قيادة عمليات ديالى خطة واسعة لتأمين التصويت، واستنفرت أكثر من 30 ألف عنصر أمني لحماية 466 مركز اقتراع داخل المحافظة.

وفتحت مراكز الاقتراع العراقية أبوابها صباح اليوم السبت لاستقبال نحو 24.5 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم وانتخاب برلمان جديد.

ويجري التصويت حسب قانون نسبي على أساس قوائم مغلقة ومفتوحة، تتوزع الأصوات فيها على المرشحين ضمن 87 لائحة في 18 محافظة.

المصدر: سبوتنيك