أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، أنه ناقش مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الضمانات التي تود واشنطن تقديمها مقابل نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا: “نعم، لقد أجرينا (مع زعيم كوريا الشمالية خلال زيارتي الأخيرة إلى بيونغ يانغ) محادثة بناءة وهادفة، شملت [مناقشة] المشاكل والتحديات العميقة والمعقدة.. قرارات استراتيجية أمام كيم جونغ أون.. بما في ذلك كيف ينوي هو المضي قدما، وما إذا كان مستعدا لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل، مقابل التأكيدات التي نحن على استعداد لتقديمها”.

وكان بومبيو، زار في وقت سابق من هذا الأسبوع ، بيونغ يانغ، وناقش مع كيم جونغ أون القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

واستغرقت زيارة بومبيو 13 ساعة، وكانت إحدى نتائج المحادثات بين وزير الخارجية الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، إطلاق سراح ثلاثة أمريكيين كانوا محتجزين لدى بيونغ يانغ.

المصدر: وكالات