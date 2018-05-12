وصفت الخارجية الأمريكية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعداد واشنطن لتقديم مساعدة اقتصادية لكوريا الشمالية بعد تخليها عن الأسلحة النووية، بأنها خاطئة ومضللة.

وكتبت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت على صفحتها في “الفيسبوك”، تعليقا على عنوان مقال نشره موقع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية “هذا عنوان مضلل. إذا نزعت كوريا الشمالية سلاحها النووي، يمكن أن تتمتع بمستقبل أفضل، يتضمن انخراطها في التجارة العالمية وتوافد الزوار عليها من مختلف أنحاء العالم”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق، إنه ناقش مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الضمانات التي يمكن أن تقدمها واشنطن لبيونغ يانغ مقابل تخليها عن برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تعقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية التاريخية في سينغافورة في 12 يونيو المقبل، وسط آمال في أن يمثّل ذلك منعطفا هاما على طريق تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات