أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن حوالي 8.5 ألف شخص من المسلحين وأفراد عائلاتهم غادروا مخيم اليرموك جنوبي دمشق في الفترة من 3 إلى 10 مايو الجاري.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسية اللواء يوري يفتوشينكو “في الفترة من 3 إلى 10 أيار/مايو غادر 3283 مسلحا و5184 من أفراد عائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وسيدي مقداد وبيت سحم”، مضيفا أن المسلحين المتبقين هناك يعتزمون الاستفادة من العفو الذي أعلنته السلطات السورية وتسوية أوضاعهم والعودة للحياة السلمية.

وذكر المركز أن 207 نازحين عادوا إلى منازلهم في محافظة حمص خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و134 نازحا إلى منازلهم في الغوطة الشرقية، كما نقل 210 أشخاص من تل رفعت إلى منبج في محافظة حلب.

ونقل خبراء المركز الروسي 12 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان كفر بطنا في ريف دمشق.

المصدر: وكالات