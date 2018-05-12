قال رئيس الوزراء الأرميني الجديد نيكول باشينيان، إنه ينوي تقوية علاقات يريفان مع موسكو في المرحلة القادمة ويأمل أن يعززها على جميع الأصعدة.

وفي حوار مع قناة “روسيا 24” قال باشينيان: “أنا على يقين بأن العلاقات ستتجه نحو الأفضل… أنا أتفهم قلق موسكو من وصولي للسلطة، ولكني أعتقد أنه بعد لقاءات ومباحثات مع القيادة الروسية سيزول هذا القلق”.

وأكد رئيس الوزراء الأرميني أنه على ثقة بأن العلاقات الروسية – الأرمنية قديمة وراسخة، وأن هناك الكثير من المشاريع الاقتصادية بين البلدين يجب إنجازها، مشيرا إلى عدم وجود خلافات سياسية بين البلدين تحول دون ذلك.

كما أشار باشينيان إلى أن الاحتجاجات الأخيرة التي أوصلته إلى دفة الحكم في البلاد لن تؤثر على استراتيجية السياسة الخارجية ليريفان لأنها لم تكن مرتبطة بالخارج أو بالسياسة الخارجية وإنما برزت لحل مشاكل داخلية بحتة.

المصدر: وكالات