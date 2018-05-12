قالت موظفة في البيت الأبيض الخميس إن المعارضة التي يبديها السناتور جون ماكين لتعيين شخصية رشحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة وكالة سي آي إيه “ليست بالأمر المهم” لأن ماكين “سيموت بأي حال”.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن هذا التعليق الذي يتناول ماكين المصاب بسرطان في الدماغ، صادر عن كيلي سادلر العاملة في فريق الإعلام التابع لترامب، خلال اجتماع عقد الخميس.

وردا على سؤال في شأن الموضوع. رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز الاعتذار نيابة عن الرئاسة الأميركية أو التطرق إلى القضية مباشرة، مشيرة إلى أنه ليس لديها ما تقوله حول هذا التعليق الذي جاء “خلال اجتماع داخلي”.

واكتفت ساندرز بالقول “نحن نحترم جميع الأميركيين”، مؤكدة أن سادلر لا تزال موظفة في البيت الأبيض.

وكانت ابنة ماكين، ميغان، قد اعتبرت أنه يجب فصل سادلر من عملها، وقالت لشبكة “إيه بي سي”، إنها لم تفهم كيف يطلق شخص تعليقا كهذا “ويعود في اليوم التالي إلى العمل ويحتفظ بالوظيفة”.

ووفقا للصحافة الأميركية، فقد اعتذرت سادلر لميغان ماكين عن التعليق الصادر عنها.

وكانت سيندي ماكين، زوجة السناتور ماكين الذي يحظى باحترام في الأوساط السياسية الاميركية كتبت على تويتر متوجهة إلى سادلر مباشرة “علي تذكيرك بأن لزوجي أسرة وسبعة أولاد وخمسة أحفاد”.

ويعاني ماكين، السناتور لست ولايات، من الجليبولستوما، وهو نوع شديد العدوانية من سرطان المخ وقد قضى به أيضا السناتور تيد كينيدي في العام 2009.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية