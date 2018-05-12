أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 12-05-2018

النهار

• بدا مرجع رسمي مطمئناً إلى أن الأوضاع في لبنان لن تذهب في اتجاهات سلبيّة تتجاوز السقوف الساخنة حالياً في المنطقة.

• استوقفت المراقبين مفردات التحفّظ والحذر التي تضمّنها بيان مجموعة الدعم الدوليّة من أجل لبنان حيال الانتخابات النيابيّة وتريّثها في تقويم العمليّة.

• قال سياسي مجرّب و”عتيق” إن الانتخابات الأخيرة تُعدّ من الدورات القياسيّة في إسقاط “هالات وأساطير” شخصيّة وسياسيّة لدى فئات معيّنة.

الجمهورية

• تدور تساؤلات بعد الإنتخابات حول مصير اللقاء المؤجّل بين مرجع كبير ورئيس حزب ونتيجته على تشكيل الحكومة المقبلة.

• سُئل أحد الوزراء عمّا إذا كان «النأي بالنفس» سيتضمّنه البيان الوزاري كما طلبت أميركا فقال: «لتلتزم هي النأي بالنفس أولاً».

• قال وزير في الحكومة إن المنطقة ذاهبة إلى التصعيد لأن القرار إسرائيلي بتفجيرها.

المستقبل

• إنّ السفير الروسي ألكسندر زاسيبكين عبّر أمام زواره عن استغرابه الحديث المتداول حول فريق فائز وآخر خاسر في الانتخابات النيابية مخالفاً كل التقارير الإعلامية التي تحاول تسويق هذه النظرية ومؤكداً أنّ المعادلة اللبنانية لا تزال على توازناتها من دون أي تعديل.

اللواء

• طلب مرجع كبير من نائب منتخب زاره مؤخراً، ان يحفظ العلاقة مع نائب كسرواني من باب «الثقة والوفاء».

• تتحدث مصادر دبلوماسية في دولة كبرى عن انفضاض «حلف أنقرة» والنتائج السلبية على الدور الإيراني في سوريا.

• تشعر عائلة أحد المرشحين في الجبل بمرارة وغصة، على خلفية ان ظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة؟!

البناء

• أشارت مصادر سياسية إلى أنّ التقدّم الملحوظ الذي حققه فريق المقاومة في لبنان على صعيد التمثيل النيابي لطالما كان معروفاً ومؤكداً، إلا أنّ القوانين الانتخابية السابقة التي اعتمدت نظام الاقتراع الأكثري ووزعت الدوائر بطريقة غريبة عجيبة، كانت مجحفة بحق هذا الفريق الذي يذكر الجميع أنه نال في انتخابات 2009 الأكثرية الشعبية، لكنه لم ينل الأكثرية النيابية، أما اليوم، ورغم الشوائب الكثيرة التي لا تزال تعتري القانون الانتخابي، فإنّ مجرد اعتماد النسبية أعاد الكتل المنفوخة إلى حجمها وأعاد بعض الحق إلى الممثلين الحقيقيّين للناس.

• دعت مصادر دبلوماسية متابعة للملف النووي الإيراني إلى التوقف أمام استقالة رئيس فريق التفتيش في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعنى تزامن الاستقالة مع تقرير التفتيش الذي يؤكد التزام إيران بموجباتها القانونية في ملفها النووي من جهة، والتصعيد الأميركي الذي يستهدف التفاهم النووي الإيراني، وقالت إذا جاء التعيين للبديل ملبّياً لشروط يريدها الأميركيون للتلاعب بالتقارير الصادرة عن الوكالة وتسييسها فربما يدفع هذا إيران لتعديل سلوكها الإيجابي مع مفتشي الوكالة…

المصدر: صحف