صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:” رئيس الحكومة سعد الحريري هو صاحب مشروع الدولة كما يشدد في كل مواقفه، ولا يستطيع أن يقف محايدا إزاء الجريمة التي حصلت في الشويفات والتي أودت بحياة الشهيد علاء أبي فرج، فهو رئيس الحكومة المسؤولة عن تطبيق القوانين وحماية المواطنين وصون السلم الأهلي وهناك وزير في حكومته يمتنع عن تسليم المتهمين في تلك الجريمة لا بل إنه يقوم بحمايتهم.

لذا، المطلوب منه موقف حاسم وواضح في إدانة المجرمين وحماتهم واتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المواطنين وسلمهم الأهلي بعيدا عن إعتبارات المحاباة السياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية