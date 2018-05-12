اعلن سفير الولايات المتحدة الاميركي لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سيتحدث الاثنين عبر الفيديو خلال حفل تدشين السفارة الاميركية في القدس .

وقال السفير ديفيد فريدمان للصحافيين دون ان يكشف ما اذا يتعلق الامر برسالة مسجلة مسبقا او مباشرة “ان الرئيس حسب علمي سيتحدث الى المدعوين عبر الفيديو”.

وتدشن الولايات المتحدة الاثنين سفارتها في القدس رغم استياء الاسرة الدولية والفلسطينيين.

وكان ترامب اعلن في السادس من كانون الاول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة “لاسرائيل” ونقل السفارة من تل ابيب وفقا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية وخلافا لتوافق دولي حول هذا الموضوع منذ عقود.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية