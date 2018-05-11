قتل حارس واختطف سائحان بريطانيان الجمعة في محمية طبيعية في الكونغو الديموقراطية، في اعتداء ارتكبه مسلحون مجهولون في محمية فيرونغا في شرق البلد الواقع في وسط افريقيا، كما أفاد مدير المحمية.

وقال مدير المحمية ايمانويل دي ميرود “اؤكد أن سيارتنا تعرضت لهجوم، تم اختطاف ثلاثة اشخاص بينهم سائحان”، بدوره أكد المتحدث باسم المحمية جويل وينغومالا مقتل الحارس وأن السائحين المختطفين بريطانيان.

وقال المكتب الاعلامي في وزارة الخارجية البريطانية “نحن على اتصال وثيق بسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد وقوع حادث يتعلق بمواطنين بريطانيين، يقوم فريقنا بتقديم الدعم للعائلات “.

واضاف المتحدث باسم المحمية “لا نعرف هوية المهاجمين، سيكون من الضروري إجراء تحقيقات لتحديد هويتهم”، في 9 نيسان/ابريل الماضي، قتل خمسة حراس وسائق في هجوم لمسلحين مجهولين في المحمية.

وتقع المحمية الطبيعية بين ضفاف بحيرة كيفو وبركان نيراغونغو عند مخرج غوما إلى جبال رينزوري على الحدود مع أوغندا وهي الاقدم في أفريقيا وتبلغ مساحتها 7800 كيلومتر مربع وتستخدم لايواء الأنواع المهددة بالانقراض مثل غوريلا الجبل.

وتمتد عبر ولاية شمال كيفو حيث تنتشر جماعات مسلحة كونغولية أو أجنبية تقول أنها تدافع عن قضايا في رواندا أو أوغندا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية