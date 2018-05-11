أكثر من اربعة وعشرين مليون عراقي مدعوون للمشاركة في الانتخابات البرلمانية يوم غد السبت لاختيار ثلاثمئة وثمانية وعشرين نائبا لاربع سنوات. نتابع مع الزميل علي بدوي.
المصدر: قناة المنار
أكثر من اربعة وعشرين مليون عراقي مدعوون للمشاركة في الانتخابات البرلمانية يوم غد السبت لاختيار ثلاثمئة وثمانية وعشرين نائبا لاربع سنوات. نتابع مع الزميل علي بدوي.
المصدر: قناة المنار
كشف قائد عمليات الحشد الشعبي في محور شرق الأنبار كريم الخاقاني، اليوم الثلاثاء، عن قرب إنطلاق عمليات أمنية واسعة لتأمين ثلاث محافظات. وقال الخاقاني في تصريح صحفي، إن “الايام القليلة الماضية شهدت عقد اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وعمليات شرق الأنبار لتنسيق العمليات الأمنية التي ستنطلق قريبا لملاحقة الخلايا النائمة”. ...