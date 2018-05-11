عملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات لتأمين الإنتخابات العراقية

كشف قائد عمليات الحشد الشعبي في محور شرق الأنبار كريم الخاقاني، اليوم الثلاثاء، عن قرب إنطلاق عمليات أمنية واسعة لتأمين ثلاث محافظات. وقال الخاقاني في تصريح صحفي، إن “الايام القليلة الماضية شهدت عقد اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وعمليات شرق الأنبار لتنسيق العمليات الأمنية التي ستنطلق قريبا لملاحقة الخلايا النائمة”. ...