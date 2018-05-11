قالت موظفة في البيت الابيض حول السناتور جون ماكين المصاب بالسرطان والمعارض لتعيين من رشحها الرئيس دونالد ترامب لتتولى ادارة وكالة سي آي ايه “ليس بالامر المهم لانه سيموت قريبا”.

وذكرت وسائل الاعلام الاميركي ان التعليق صدر عن كيلي سادلر من فريق الاعلام للرئيس ترامب امس الخميس خلال اجتماع.

وقال مسؤول في البيت الابيض ان التعليق كان على سبيل المزاح لكنه لم يمر.

وردت سيندي ماكين زوجة السناتور الذي يحظى باحترام في الاوساط السياسية الاميركية قائلة “علي تذكيرك بان لزوجي اسرة وسبعة اولاد وخمسة احفاد”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية