أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبي الجمعة صاروخا باليستيا على معسكر الدرب في جيزان بالسعودية، وذلك ردا على جرائم العدوان السعودي الاميركي بحق الشعب اليمني.

وقال مصدر عسكري يمني إن “القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر محلي الصنع على معسكر الدرب في جيزان”، وأكد أن “الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية”.

وأضاف المصدر أن “القوة الصاروخية والمدفعية دكت بصليات من القذائف تحصينات ورقابات الجيش السعودي ومرتزقته في جبل جحفان وموقع المحانيش وغرب معسكر عين الحارة وفي موقع المرماد بجيزان”.

ويأتي هذا الإنجاز بعد أيام من استهدف العاصمة السعودية الرياض ومعسكر المعلومات في نجران بصواريخ باليستية.

المصدر: موقع انصار الله