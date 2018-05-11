بحث نائب وزير الخارجية، إيغور مورغولوف، في موسكو مع نظيره الياباني، تاكيو موري، قضية شبه الجزيرة الكورية، وكذلك الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الجمعة “جرى تبادل لوجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الصلة بما في ذلك الوضع في منطقه آسيا، والمحيط الهادئ بما فيها شبه الجزيرة الكورية إضافة إلى التصدي للتحديات والتهديدات الجديدة”.

وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات المنتظمة عن طريق نواب وزراء الخارجية المعنيين للدولتين وسيتم تحديد موعد الجولة القادمة من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتم إيلاء اهتمام خاص لزيادة تعميق الحوار السياسي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتطوير التعاون على الساحة الدولية، بالإضافة إلى ذلك، توسيع التبادل في المجالات الثقافية وغيرها من المجالات الإنسانية في سياق التحضير لزيارة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، لروسيا وإطلاق السنوات “المتقاطعة” لروسيا في اليابان واليابان في روسيا في أواخر أيار/مايو.

يذكر أن الحكومة اليابانية تسعى في الأعوام الأخيرة إلى تطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية آملة في إيجاد حل للقضية الإقليمية المرتبطة بمزاعم طوكيو تجاه جزر الكوريل الجنوبية والتوقيع على معاهدة السلام بين الدولتين.

وعلى وجه الخصوص، تجري الآن دراسة فكرة تطوير مشترك لجزر الكوريل الأربع، وذلك بطريقة لا تنتهك سيادة أي من الطرفين.

المصدر: سبوتنيك