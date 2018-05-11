طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الجمعة خلال اجتماع مع نظرائه من ليتوانيا، لاتفيا، استونيا في مدينة بالانغا الليتوانية، بالحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، محذرا من أن تدميره قد يضر بأمن المنطقة.

وقال ماس، في إحاطة إعلامية “نحن نعتقد، أنه من الضروري الحفاظ على هذا الاتفاق لأنه الاتفاق الوحيد الذي يخلق ظروفاً وقائية لعدم تنفيذ برنامج التسلح النووي الإيراني”.

وأضاف أنه في حال دُمِّرَ الاتفاق، سيؤدي ذلك “إلحاق أضرار بالأمن والسلام في المنطقة”.

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين “السداسية الدولية” كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

واستنكرت معظم الدول الأوروبية الكبرى الانسحاب الأميركي، وأكدت في الوقت عينه استمرارها بالالتزام به، كما أعلنت موسكو استيائها من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية.

المصدر: سبوتنيك