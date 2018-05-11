استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي “البيان المنحاز وغير الايجابي الذي اصدره أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حول القضايا الإقليمية”، واصفا البيان بأنه “يتعارض مع أهداف المنظمة”.

وقال قاسمي إن “القرار الذي أصدره أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمة والذي أعلن فيه دعمه لقرار الادارة الامريكية المتهور بالإنسحاب من الإتفاق النووي هو بيان غير مسؤول وغير ناضج وخارج عن نطاق مسؤولية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي”.

وأشار قاسمي الى ان “البيان إنتهاك للحيادية التي يجب أن تتمتع بها الأمانة العامة للمنظمة ويأتي تماشياً مع السياسة المعادية للإسلام التي تنتهجها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والحكومة السعودية ويمثل خطوة جديدة لإضعاف مكانة ودور المنظمة”.

واضاف قاسمي إن “العثيمة وبسبب عدم فهمه الصحيح للأوضاع الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم الإسلامي وعدم إدراكه للدور المؤثر والمهم لمنظمة التعاون الإسلامي في مقارعة الكيان الصهيوني ودعم قضية تحرير فلسطين والقدس اتخذ موقفاً متحيزاً وغير بناء تجاه التطورات الإقليمية”، واضاف “أنصح العثيمة بالتوقف عن اتخاذ المواقف المتحيزة التي تخدم الإستكبار العالمي والكيان الصهيوني”.

المصدر: مهر