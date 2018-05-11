زار رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب المنتخب أسامة سعد على رأس وفد من قيادة التنظيم، مقر قيادة حركة الشعب ، وكان في استقباله رئيس الحركة ابراهيم الحلبي ونجاح واكيم وعدد من أعضاء القيادة.

بداية شكر سعد لقيادة “حركة الشعب” دعمها له في الانتخابات الأخيرة. وفي المقابل هنأ الحلبي رئيس التنظيم على فوزه، متمنيا له النجاح في مهماته داخل المجلس الجديد.

وتداول المجتمعون قضايا عدة، منها قراءة أولية للانتخابات ونتائجها، والمهام المستقبلية المطروحة أمام القوى الوطنية اللاطائفية.

وأكد الطرفان “ضرورة توحيد الجهود، والعمل على رص صفوف هذه القوى ضمن برنامج عمل موحد لمواجهة التحديات المستقبلية على كل الأصعدة، كي تشكل حالة دعم سياسي وشعبي لسعد داخل المجلس النيابي”. واتفقا على تكثيف اللقاءات في المرحلة المقبلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام