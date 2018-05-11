هنأ تجمع العلماء المسلمين في بيان اليوم، “القيادة السورية بالعملية العسكرية الرائدة التي استهدفت المواقع العسكرية الصهيونية في الجولان”، معتبرا أن “رد الجيش العربي السوري على العدوان الصهيوني في التوقيت والاستهدافات التي طالها يحمل رسائل عديدة في التوقيت وفي المكان المستهدف”.

واكد أن “فلسطين ستبقى عنوان الكرامة العربية والإسلامية لكل الشرفاء والمخلصين في وجه الصلف والغطرسة الصهيو – أميركية”.

واعتبر أن “الرد السوري هو لإعادة التوازن وإيجاد قواعد جديدة بأن أي اعتداء لن يمر دون رد، وأن زمن العربدة الصهيونية والتعديات لن يمر مرور الكرام من قبل محور المقاومة مجتمعا، وليثبت أن المعادلة الجديدة هي بأن أي ضربة من العدو الصهيوني ستقابل بضربة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام