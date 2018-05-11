تمكن المتظاهرون الفلسطينيون شرق مدينة غزة الجمعة من اسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال ضمن مسيرة العودة الكبرى في كافة محافظات قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “طائرة إسرائيلية كانت تسير فوق المتظاهرين للتصدي للطائرات الورقية الحارقة إلا أن المتظاهرين رشقوا الطائرة الإسرائيلية بالحجارة ما أدى لسقوطها”.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تستخدم طائرات مسيرة لإيقاف تقدم الطائرات الورقية الحارقة واسقاطها قبل وصولها إلى الحقول والأحراش الزراعية داخل الأراضي المحتلة.

يذكر أن الطائرات الورقية الحارقة أدت منذ صباح الجمعة لإشعال نحو 4 حرائق في محيط المواقع الاسرائيلية.

المصدر: فلسطين اليوم