بارك الشيخ أحمد القطان رئيس جمعية قولنا والعمل للمرشحين الناجحين في الإنتخابات النيابية فوزهم، متمنيا لهم “التوفيق في أداء واجبهم الوطني بصدق وأمانة وإخلاص”.

وأضاف “المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تنافس بين النواب على الإصلاح والعمل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانين ومعالجة القضايا الإجتماعية والمعيشية والإقتصادية ومحاربة الفساد والظلم الواقع على كل اللبنانين. ويجب أن يكون النواب على مستوى رؤى الشعب اللبناني.وتطلعاته”.

وتمنى “لكل النواب أن يوفقوا لما فيه خير البلاد والعباد”، وطالبهم ب”العمل لمعالجة ما أمكن من الفساد والهدر الموجود في بلدنا وإنمائه وحفظ أمنه وأمانه إستقراره.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام