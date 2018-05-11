استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة، السفير الاماراتي حمد سعيد الشامسي والقائم بالاعمال السعودي الوزير المفوض وليد بخاري، اللذين قدما له التهنئة بالانتخابات النيابية، وكانت مناسبة لعرض التطورات.

واستقبل بري بعد الظهر النائب المنتخب جان طالوزيان، ثم السفير العراقي علي العامري الذي هنأه بالانتخابات، وتطرق الحديث الى العلاقات بين البلدين.

وعند الثانية والنصف من بعد الظهر، استقبل بري رئيس حزب الحوار الوطني النائب المنتخب فؤاد مخزومي الذي قال بعد اللقاء “على الحكومة ان تقدم شكوى الى مجلس الامن ضد الاعتداء الاسرائيلي على لبنان”.

سئل: هل ستكون في التكتل الذي تحدث عنه الرئيس بري؟

اجاب “تكلمنا في هذا الموضوع، هناك كتلة الرئيس بري وسنرى اذا كان هناك تكتلات اكبر ونرى ما هي برامجها الاقتصادية والسياسية، وعلى اساسها نأخذ خيارنا. ولكن بالنسبة الينا نعتبر ان الرئيس بري هو مرشحنا لرئاسة مجلس النواب لان الحنكة التي يتمتع بها والتي مارسها في كل السنوات الماضية برهنت ان لديه ميزان الذهب في السياسة الداخلية والخارجية. اما بالنسبة للتكتلات فكما قلت علينا ان ننتظر ما هي التكتلات المطروحة وما هو المشروع الاقرب لنا في بيروت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام