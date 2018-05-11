أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن “الاتحاد الأوروبي يعتزم الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران لأنه يعمل”.

وقالت موغيريني في حديث له الجمعة إن “حالة العالم اليوم هي حالة من الفوضى وانتشار الأزمات ويبدو أن المواجهة تغلبت على العقلانية”.

وتابعت موغريني “في اللحظة التي لا يسير فيها كل شيء على ما يرام هناك حاجة ماسة إلى العقلانية والهدوء وقابلية التنبؤ والاحترام والحوار لتفادي أسوأ السيناريوهات ومنع انتشار الصراعات واحتواء التوتر والحفاظ على ما يزال يعمل وهذا ما نعتزم فعله في حالة الاتفاق الإيراني”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية