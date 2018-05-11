اعلن مساعد الرئيس الروسي يوري اوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبحث مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الاتفاق النووي الايراني والتسوية السورية والأزمة الأوكرانية خلال لقائهما المرتقب في سوتشي يوم 18 أيار/مايو.

وقال اوشاكوف في حديث له الجمعة “في الثامن عشر من أيار/مايو سيكون هناك لقاء بالغ الأهمية، انها زيارة عمل للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”، وتابع “من المتفق عليه أنه سيتم مناقشة العلاقات الثنائية لكن بالطبع سيتم التركيز على القضايا الدولية الراهنة وهي الصفقة الإيرانية والتسوية السورية والأزمة الاوكرانية الداخلية وغيرها”.

المصدر: سبوتنيك