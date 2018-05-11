استنكر النائب سيمون أبي رميا، في بيان، “الكلام المسيء الذي طال قضاء جبيل على لسان رئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي وصف به قضاء جبيل ب”بلاد الدابة” في اشارة الى تخلفها.

وأشار أبي رميا الى ان “جبيل 7000 سنة حضارة والتي صدرت الحرف الى العالم وازاحت عنه ستار الجهل، جبيل الثقافة التي ادرجت على قائمة التراث العالمي عام 1984، جبيل السياحة والعيش المشترك، لا يقال فيها الا ما يدعي للفخر والاعتزاز بتاريخ مدينة عريق”.

وأضاف “بصفتي نائب عن قضاء جبيل، آسف للكلام المهين الذي صدر بحق مدينة الحرف، وأدعو جعجع الى تقديم الاعتذار لجبيل وأبنائها وسحبه من التداول الاعلامي، احتراما اولا لجبيل وتاريخها العظيم وثانيا لأدبيات التعبير عن الرأي الحر والمسؤول من قبل مسؤول “حكيم”. وقال “نذكر ان المعركة الانتخابية انتهت ونأسف للعودة الى هذا التقاذف الاعلامي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام