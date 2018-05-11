أكد القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين محمد الحرازين أنه “مهما بلغت قوة الاحتلال الإسرائيلي وعنجهيته الإرهابية ضد السلميين الفلسطينيين شرق قطاع غزة”، وتابع “نحن ماضون حتى تحقيق أهداف مسيرة العودة وكسر الحصار فهو أوهن من بيت العنكبوت”.

وقال الحرازين في حديث له الجمعة إنه “منذ انطلاق مسيرات العودة شرق قطاع غزة وهي مفرق مهم في حياة الشعب الفلسطيني حيث خرجت الجماهير الفلسطينية بعشرات الآلاف من النساء والشيوخ والأطفال ليؤكدوا على حقهم في العودة إلى الأراضي المحتلة”.

وفيما يتعلق بالتجهيزات للمسيرة المليونية المرتقبة بتاريخ في 14 من الشهر الجاري، قال الحرازين “ستنطلق صياحات التكبير والتهليل وحشد الجماهير وإعلان حالة النفير الساعة الثامنة من مساء الأحد من أسطح المنازل ومآذن المساجد وعبر مكبرات الصوت المثبتة على سيارات الإذاعات التي تجوب شوارع قطاع غزة”.

وشدد الحرازين على أن “رسالة شعبنا من الفعالية المليونية المرتقبة أن على عالم أجمع أن يعلم بأن الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل المحتل وفي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين يدا واحدة وسيعود إلى أرضه المحتلة وسيكسر الحصار عن القطاع”.

المصدر: فلسطين اليوم