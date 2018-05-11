دمشق وريفها:

ـ رفعت وحدات من قوى الأمن الداخلي العلم السوري على مبنى مجلس بلدة ببيلا بريف دمشق الجنوبي بعد إعلان بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا خالية من المسلّحين.

ـ رحّبَ الأهالي في بلدتي ببيلا وبيت سحم بالغوطة الغربية لدمشق بقوى الأمن الداخلي ورفعوا الأعلام الوطنية مرددين عبارات الشكر للجيش العربي السوري الذي خلصهم من الإرهاب.

دير الزور وريفها:

ـ اعتقل داعش عدداً من مسلحيه وصادر أسلحتهم، في قرية الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسبابٍ مجهولة.

الحسكة ويفها:

ـ شنّت “قسد” حملة اعتقالات للشبان في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، لتجنيدهم في صفوفها.

الرقة ويفها:

ـ شنّت “قسد” حملة اعتقالات للشبان في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، لتجنيدهم في صفوفها.

حلب وريفها:

ـ استهدفت مدفعية الجيش التركي خلية تابعة لـ “الوحدات الكردية” قرب قرية كفر روم شمال مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

إدلب وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة تابعة لـ “فيلق الشام” قُرب بلدة محمبل في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

حمص ويفها:

ـ استعدت عدة حافلات ترافقها سيارات اسعاف للدخول الى مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي من جهة مدينة حماه لاستكمال إخراج الدفعة الثالثة من المسلحين وأفراد أسرهم الرافضين لاتفاق التسوية مع الدولة السورية الى الشمال السوري.

تجدر الاشارة الى انه كان من المقرر ان يستكمل تنفيذ الاتفاق يوم أمس وتعذر تنفيذه لخلافات داخلية بين المسلحين.

المشهد المحلي:

ـ قال وزير السياحة السوري بشر يازجي خلال مشاركته في مؤتمر سياحي في مصر، أن سوريا شهدت قدوم أكثر من مليون سائح أجنبي خلال العام الماضي رغم الحرب الدائرة في البلاد، مشيراً إلى أن السياحة الداخلية تشكل من 40% إلى 60% من القطاع السياحي.

وأكد يازجي أن السياح الأجانب الذين قدموا إلى سوريا لم يتعرض أي منهم لأذى رغم الحرب، مشيرا إلى أنه تم تأسيس شركة أمنية سياحية لرجال أعمال تقدم كافة الخدمات الأمنية لكل القادمين إلى سوريا، خصوصا في مجال سياحة الأعمال.

وأشار إلى أن معظم الشركات العالمية بدأت بالتقدم لبحث فرص مشاركتها في مختلف المشاريع، وقال: “بدأنا نشهد عودة لمشاريع كبيرة على مستوى الاستثمار السياحي، ولدينا افتتاح منشآت سياحية على مستوى الفنادق”.

ـ دخل وفد استطلاع تركي، إلى مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي، ومنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، لاستطلاع المنطقتين لإنشاء نقاط مراقبة جديدة.

المشهد الدولي:

ـ أعلن مركز الاعلام الأمني العراقي، عن اعتقال 5 مسؤولين من الصف الأول في داعش وقتل 40 آخرين في عملية نوعية كبرى في الاراضي السورية، لافتاً الى أن تلك القيادات شاركت في الاعتداء على مدينتي الانبار والموصل.

ـ قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، ان الكرملين لا يعلق على تصريحات مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري، فلاديمير كوجين، بأن روسيا لا تخطط لتوريد منظومة “اس-300” الى سوريا، مؤكدا أن ربط هذه التصريحات بزيارة رئيس الوزراء “الاسرائيلي” الى موسكو أمر غير صحيح.

وأضاف بيسكوف “لم يتم الاعلان عن مثل هذه التوريدات ابدا. لكن قيل بعد الضربات، ان روسيا تترك لنفسها حق القيام بما تراه ضروريا”.

المصدر: الاعلام الحربي